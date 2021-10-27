В суд Москвы поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков

В Зюзинский районный суд Москвы поступили материалы административного дела в отношении рэп-исполнителя Алексея Узенюка, известного как Элджей, о пропаганде наркотических средств.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.

«Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд», — сказала собеседница.

Вместе с этим она добавила, что дата рассмотрения дела пока не назначена.

Рэп-исполнителю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).

В мае в ЦОДД рассказали о ситуации с задержанием рэпера Элджея, поскольку он находился за рулём автомобиля с признаками алкогольного опьянения.