В суд Москвы поступило дело рэпера Элджея о пропаганде наркотиков
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда.
«Материалы в отношении Узенюка А. поступили в суд», — сказала собеседница.
Вместе с этим она добавила, что дата рассмотрения дела пока не назначена.
Рэп-исполнителю вменяют ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП России (пропаганда наркотических средств с использованием интернета).
В мае в ЦОДД рассказали о ситуации с задержанием рэпера Элджея, поскольку он находился за рулём автомобиля с признаками алкогольного опьянения.