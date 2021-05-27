В ЦОДД рассказали о ситуации с задержанием рэпера Элджея

Центр организации дорожного движения сообщил, что рэпер Элджей (Алексей Узенюк) был остановлен сотрудниками ГИБДД, поскольку находился за рулём автомобиля с признаками алкогольного опьянения.

«На рэпера составлен административный протокол по статье 12.26 КоАП («Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения»)», — сообщает Центр организации дорожного движения в Telegram-канале столичного Департамента транспорта.

В ЦОДД считают, что водитель, несмотря на его звёздный статус, должен быть наказан по всей строгости закона.

«Мы готовим официальные обращения в прокуратуру и ГУ МВД» — сказано в сообщении.

В организации подчеркнули недопустимость такого поведения для лиц, имеющих большое количество подписчиков в своих социальных сетях.

Ранее Госдума одобрила проект по ужесточению наказания за вождение в нетрезвом виде.