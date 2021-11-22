Адмирал Кравченко прокомментировал возможную версию гибели подлодки «Курск»

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал Виктор Кравченко склонен верить в предположение адмирала Вячеслава Попова о столкновении подлодки «Курск» с иностранной субмариной, повлёкшем за собой трагедию.

«Косвенные признаки говорят о том, что да, то, что сказал командующий Северным флотом в тот период времени Вячеслав Алексеевич Попов (могло произойти. — RT). Я тоже склонен верить этой версии», — заявил Кравченко в комментарии РИА Новости.

При этом он напомнил о выводах правительственной комиссии под руководством генпрокурора, согласно которым официальной причиной катастрофы является взрыв парогазовой торпеды, который впоследствии привёл к детонации.

Бывший командующий Северным флотом (1999—2001 гг.) адмирал Вячеслав Попов ранее в интервью РИА Новости заявил, что сигналы SOS 12 августа 2000 года подавала не российская подлодка «Курск», а находившаяся рядом иностранная субмарина, которую впоследствии обнаружили у берегов Норвегии.

Атомная подводная лодка «Курск» затонула 12 августа 2000 года во время учений в Баренцевом море. Погибли все 118 членов экипажа.

Командир погибшей в 1986 году подлодки К-219 Игорь Британов рассказал о причинах трагедии. Подробнее — в материале RT.