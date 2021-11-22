Врач Козловских рассказал, от чего зависит уровень иммунитета к коронавирусу

Короткая ссылка
Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что нет информации о том, что уровень иммунитета переболевшего коронавирусом более слабый, чем иммунитет вакцинированного.
Врач Козловских рассказал, от чего зависит уровень иммунитета к коронавирусу
  • Reuters

Об этом сообщило РИА Новости.

«Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путём заболевания или путём постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет», — сказал Козловских.

По его словам, приобретаемый после прививки иммунитет «более мягкий».

Врач отметил, что коронавирус причиняет существенный урон организму, поэтому «приобретать иммунитет через заболевание» более опасно.

Ранее сообщалось, что Козловских заявил, что в регионе не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди вакцинированных людей.

Он также отметил, что не привитые от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще, чем вакцинированные.

Кроме того, Козловских заявил, что в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз за три недели.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить