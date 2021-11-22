Врач Козловских рассказал, от чего зависит уровень иммунитета к коронавирусу

Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских рассказал, что нет информации о том, что уровень иммунитета переболевшего коронавирусом более слабый, чем иммунитет вакцинированного.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Уровень иммунитета зависит в большей степени от работы иммунной системы человека, а приобретается он путём заболевания или путём постановки вакцины, это в целом на уровень не влияет», — сказал Козловских.

По его словам, приобретаемый после прививки иммунитет «более мягкий».

Врач отметил, что коронавирус причиняет существенный урон организму, поэтому «приобретать иммунитет через заболевание» более опасно.

Ранее сообщалось, что Козловских заявил, что в регионе не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди вакцинированных людей.

Он также отметил, что не привитые от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще, чем вакцинированные.

Кроме того, Козловских заявил, что в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз за три недели.