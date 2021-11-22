В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 среди привитых

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Главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских заявил, что в регионе не зафиксировали случаев смерти от коронавируса среди вакцинированных людей.
В Свердловской области не зафиксировали случаев смерти от COVID-19 среди привитых
  • РИА Новости

Об этом сообщило РИА Новости.

«Мы не имеем информации о смерти от коронавирусной инфекции вакцинированных», — сказал он.

При этом Козловских уточнил, что есть единичные случаи, когда пациенты, «получив частично или полностью компонент, к сожалению, скончались от тяжёлых сопутствующих заболеваний».

Он отметил, что Минздрав разбирается в данных случаях «комиссионно».

Также Козловских заявил, что не привитые от коронавируса заболевают COVID-19 в 13,5 раза чаще, чем вакцинированные.

Кроме того, Козловских заявил, что в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз за три недели.

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