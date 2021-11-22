Врач Козловских заявил, что заболеваемость COVID-19 среди непривитых выше в 13,5 раза
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Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что риски заболеть коронавирусом у привитых существенно ниже.
По его данным, среди привитых заболевают порядка 313 человек на 100 тыс., среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.
«Поэтому мы видим, что в 13,5 раза заболеваемость среди непривитых выше», — сказал Козловских.
Также врач сообщил, что в реанимациях практически нет пациентов, вакцинированных от COVID-19.
Кроме того, Козловских заявил, что в Свердловской области темпы заболеваемости COVID-19 снизились в 120 раз за три недели.
Вирусолог Евгений Тимаков в беседе с ФАН дал прогноз относительно ситуации с COVID-19 до новогодних праздников.