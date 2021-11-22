В Сочи возбудили уголовное дело о краже в отношении проводника поезда

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Следствие возбудило уголовное дело в отношении проводника пассажирского поезда, который подозревается в краже 27 подстаканников. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.
В Сочи возбудили уголовное дело о краже в отношении проводника поезда
  • РИА Новости

«В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от руководителя Вагонного участка по факту хищения имущества, принадлежащего организации, а именно, металлических подстаканников в количестве 27 штук», — говорится в сообщении.

Подозреваемый был установлен и задержан.

По информации следствия, ночью проводник пассажирского поезда похитил подстаканники из купе проводников.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК «Кража».

В октябре в Казани задержали подозреваемых в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из отдела СК.

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