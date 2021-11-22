В Сочи возбудили уголовное дело о краже в отношении проводника поезда

Следствие возбудило уголовное дело в отношении проводника пассажирского поезда, который подозревается в краже 27 подстаканников. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЮФО.

РИА Новости

«В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от руководителя Вагонного участка по факту хищения имущества, принадлежащего организации, а именно, металлических подстаканников в количестве 27 штук», — говорится в сообщении. Подозреваемый был установлен и задержан. По информации следствия, ночью проводник пассажирского поезда похитил подстаканники из купе проводников. Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК «Кража». В октябре в Казани задержали подозреваемых в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из отдела СК.