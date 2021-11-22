В Сочи возбудили уголовное дело о краже в отношении проводника поезда
- РИА Новости
«В дежурную часть Адлерского линейного отдела полиции поступило сообщение от руководителя Вагонного участка по факту хищения имущества, принадлежащего организации, а именно, металлических подстаканников в количестве 27 штук», — говорится в сообщении.
Подозреваемый был установлен и задержан.
По информации следствия, ночью проводник пассажирского поезда похитил подстаканники из купе проводников.
Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.158 УК «Кража».
В октябре в Казани задержали подозреваемых в хищении сейфа с 14,6 млн рублей из отдела СК.