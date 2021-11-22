Мария Бутина высказалась против смягчения закона об иноагентах

Депутат Государственной думы и общественный деятель Мария Бутина в беседе с RT выразила мнение, что не нужно смягчать закон об иноагентах. По её словам, необходимость закона обусловлена тем, что мир находится в состоянии информационной войны.

«Правильный квалифицирующий признак (иноагента. — RT) — это в чьих интересах ты работаешь. Сегодня все страны принимают жёсткие законы об иноагентах. Мы живём в состоянии информационной войны, и все остальные страны тоже. Поэтому говорить, что мы будем смягчать закон об иноагентах, неправильно», — заявила Бутина.

Она добавила, что все несогласные с предъявленным статусом иноагента могут оспорить решение Минюста в суде.

Ранее Министерство юстиции России пополнило реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

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