В Совбезе России рассказали о санитарно-карантинном контроле на границе

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете» рассказал о санитарно-карантинном контроле на границе.

Он отметил, что «в условиях возрастания риска трансграничного переноса возбудителей особо опасных заболеваний людей и животных в ряде пунктов пропуска через госграницу необходимо провести ремонт и дооборудование помещений для специалистов санитарно-карантинного контроля, изоляторы и санитарные стоянки».

«Кроме того, в отдельных приграничных субъектах России требуется установить вдоль государственной границы карантинную полосу и ветеринарный режим на ней, что предусмотрено статьёй 19 закона «О государственной границе Российской Федерации», — заявил Гребёнкин.

Он также рассказал об обследовании действующих пунктов пропуска через границу.