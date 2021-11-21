В Совбезе России рассказали об обследовании действующих пунктов пропуска через границу

Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребёнкин в интервью «Российской газете» рассказал об обследовании действующих пунктов пропуска через границу.

«В соответствии с поручением Совета безопасности России, проведено комплексное обследование всех 313 действующих пунктов пропуска через государственную границу, результаты которого позволили сформировать объективную картину об их состоянии», — сообщил он.

По его словам, «к 2024 году предусматривается провести модернизацию более трети пунктов пропуска».

Гребёнкин также заявил о рисках проникновения в страну членов международных террористических и экстремистских организаций.