В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов
- РИА Новости
Он отметил, что «сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора».
«Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей», — заявил Гребенкин.
В октябре телеканал «Звезда» сообщал, что разведчики отвоевали захваченную условными террористами территорию на учениях в Новосибирской области.