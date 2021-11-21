В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов

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Заместитель секретаря Совбеза России Александр Гребенкин в интервью «Российской газете» заявил о рисках проникновения в страну членов международных террористических и экстремистских организаций.
В Совбезе заявили о рисках проникновения в Россию террористов
  • РИА Новости

Он отметил, что «сохраняются риски проникновения на российскую территорию членов международных террористических и экстремистских организаций, а также средств диверсий и террора».

«Это обусловлено увеличением количества очагов военно-политической нестабильности вблизи наших рубежей», — заявил Гребенкин.

В октябре телеканал «Звезда» сообщал, что разведчики отвоевали захваченную условными террористами территорию на учениях в Новосибирской области.

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