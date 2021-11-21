Тела трёх погибших обнаружили в ходе ликвидации пожара в доме в Горно-Алтайске

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Тела трёх погибших обнаружили в ходе ликвидации пожара в частном доме в Горно-Алтайске. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Республике Алтай.
Тела трёх погибших обнаружили в ходе ликвидации пожара в доме в Горно-Алтайске
  • РИА Новости

«В 15:30 (11:30 мск) по местному времени от очевидцев на номер 112 поступило сообщение о пожаре в частном доме в Горно-Алтайске на улице Плодово-Ягодной. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения дом был полностью охвачен огнём. В 16:10 (12:10 мск) пожар был локализован, в 16:32 (12:32 мск) — ликвидирован», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «в ходе ликвидации пожара газодымозащитники обнаружили трёх погибших граждан».

Ранее сообщалось, что трое детей погибли в результате возгорания в жилом доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области.

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