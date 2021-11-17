Три ребёнка погибли в результате пожара в Воронежской области

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Трое детей погибли в результате возгорания в жилом доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области.
Три ребёнка погибли в результате пожара в Воронежской области
  • РИА Новости
  • © Павел Лисицын

Об этом ТАСС сообщила дежурная пожарной части №46 Государственной противопожарной службы.

«Сообщение о пожаре в жилом доме поступило в 06:35 мск, в настоящий момент пожар потушен. Почти сразу были найдены тела двух детей, чуть позже при разборе завалов нашли, предварительно, тело ещё одного ребёнка», — сказала собеседница.

Уточняется, что пожар привёл к обрушению конструкции дома. 

Ранее URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.

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