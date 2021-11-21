В ДТП в Таганроге погибли три человека

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Три человека погибли при столкновении трёх автомобилей в Таганроге. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на отдел пропаганды управления ГИБДД по Ростовской области.
В ДТП в Таганроге погибли три человека
  • РИА Новости

«Водитель 1951 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, по предварительным данным, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем DAF под управлением водителя 1988 года рождения. После чего с автомобилем ВАЗ-2107 допустил столкновение автомобиль Lada Granta, движущийся в попутном направлении, под управлением водителя 1968 года рождения. В результате ДТП погибли водитель и пассажиры ВАЗ-2107», — сообщили в ведомстве.

Все обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области погибли три человека. 

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