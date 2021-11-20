Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области

Короткая ссылка
В результате ДТП в Волховском районе Ленинградской области погибли три человека. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.
Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области
  • globallookpress.com
  • © Zamir Usmanov

Об этом пишет Интерфакс.

По предварительным данным, около 18:00 на 508-м км трассы Новая Ладога — Вологда автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.

В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia.

Ранее стало известно, что в Балахнинском районе Нижегородской области двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 35 пассажиров, 13 из них получили травмы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить