Три человека погибли в результате ДТП в Ленинградской области
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Об этом пишет Интерфакс.
По предварительным данным, около 18:00 на 508-м км трассы Новая Ладога — Вологда автомобиль Kia выехал на полосу встречного движения и столкнулся с грузовиком MAN.
В результате ДТП погибли водитель и два пассажира автомобиля Kia.
Ранее стало известно, что в Балахнинском районе Нижегородской области двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.
Всего в автобусе находились 35 пассажиров, 13 из них получили травмы.