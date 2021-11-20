Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Короткая ссылка
Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Р152 Ростов — Нижний Новгород в Балахнинском районе.

Двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.

«В результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы лёгкой и средней степени тяжести, погибших нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Всего в салоне находились 35 человек.

Ранее прокуратура Магаданской области начала проверку по факту ДТП в Хасынском округе региона, где с перевала Дедушкина Лысина упал пассажирский микроавтобус.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить