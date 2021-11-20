Тринадцать человек пострадали в ДТП с автобусом в Нижегородской области

Тринадцать человек пострадали в результате ДТП с автобусом в Нижегородской области, сообщает региональный Минздрав.

Отмечается, что ДТП произошло на трассе Р152 Ростов — Нижний Новгород в Балахнинском районе.

Двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.

«В результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 пассажиров получили травмы лёгкой и средней степени тяжести, погибших нет», — цитирует РИА Новости сообщение.

Всего в салоне находились 35 человек.

Ранее прокуратура Магаданской области начала проверку по факту ДТП в Хасынском округе региона, где с перевала Дедушкина Лысина упал пассажирский микроавтобус.