Пассажирский микроавтобус упал с перевала в Магаданской области

Прокуратура Магаданской области начала проверку по факту ДТП в Хасынском округе региона, где с перевала Дедушкина Лысина упал пассажирский микроавтобус.

Об этом сообщается на официальном сайте надзорного ведомства.

«По предварительным данным, на перевале Дедушкина Лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьёзных травм пассажиры и водитель не получили. Прокуратуре Хасынского района поручено разобраться в причинах дорожно-транспортного происшествия», — говорится в заявлении.

Отмечается, что к проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми совместно с прокуратурой в настоящее время проводится осмотр места аварии.

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