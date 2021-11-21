СК проверяет информацию о драке подростков в Подмосковье

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Следственный комитет организовал проверку появившейся в социальных сетях информации о драке несовершеннолетних в Московской области.

Согласно данным ведомства, 13 ноября в подмосковном Пушкине 17-летнего подростка избили двое молодых людей.

«По данному факту ГСУ СК России по Московской области была незамедлительно организована проверка», — говорится в сообщении на сайте СК.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проведения проверки.

8 ноября старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что следователи возбудили уголовное дело после массовой драки на востоке Москвы, в ходе которой один человек получил ранения.

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