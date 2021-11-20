РБК: РЖД сократит периодичность курсирования более 40 поездов на ряде направлений

Федеральная пассажирская компания (ФПК) отменит ряд поездов на нескольких направлениях или увеличит интервалы их курсирования.

Об этом пишет РБК со ссылкой на телеграмму ФПК.

Как отмечается, приостановка продажи билетов коснётся всего 44 поездов.

Уточняется, что причиной пересмотра графика курсирования поездов стало падение потребительского спроса.

В пресс-службе ФПК подчеркнули, что при необходимости или в случае высокой востребованности периодичность курсирования поездов может быть вновь увеличена.

В октябре заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в столице почти достиг 85% от допандемийного объёма.