Пассажиропоток в Москве восстановился почти на 85%

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что пассажиропоток на всех видах транспорта в столице почти достиг 85% от допандемийного объёма.

Об этом пишет Life.ru.

«Общий поток пассажиров на всех видах городского транспорта восстановился почти на 85%. Это с учётом наземного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта», — уточнил Ликсутов.

Что касается метрополитена, то на 1 октября пассажиропоток в нём восстановился почти на 83%, что превышает показатели метро Пекина, Шанхая и многих других городов, добавил заммэра.

Как ранее сообщало «Крыминформ», пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя 6 млн человек.