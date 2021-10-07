Пассажиропоток в Москве восстановился почти на 85%
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- АГН «Москва»
Об этом пишет Life.ru.
«Общий поток пассажиров на всех видах городского транспорта восстановился почти на 85%. Это с учётом наземного транспорта и пригородного железнодорожного транспорта», — уточнил Ликсутов.
Что касается метрополитена, то на 1 октября пассажиропоток в нём восстановился почти на 83%, что превышает показатели метро Пекина, Шанхая и многих других городов, добавил заммэра.
Как ранее сообщало «Крыминформ», пассажиропоток в аэропорту Симферополя впервые в истории достиг показателя 6 млн человек.