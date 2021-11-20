В ДТП в Новой Москве погиб ребёнок
- РИА Новости
«На территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырёх лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске», — говорится в сообщении.
В результате инцидента младенец скончался на месте происшествия.
Как уточняется, женщина и старший ребёнок получили незначительные травмы.
На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.
Ранее стало известно, что в Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов.