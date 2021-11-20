В ДТП в Новой Москве погиб ребёнок

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В Новой Москве автомобиль «Газель» сбил женщину с двумя детьми, в результате погиб девятимесячный ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.
В ДТП в Новой Москве погиб ребёнок
  • РИА Новости

«На территории Николохованской деревни поселения Сосенское водитель автомобиля «Газель» совершил наезд на маму и двух детей — мальчика четырёх лет и девятимесячного мальчика, который находился в коляске», — говорится в сообщении

В результате инцидента младенец скончался на месте происшествия.

Как уточняется, женщина и старший ребёнок получили незначительные травмы.

На месте происшествия работает оперативно-следственная группа.

Ранее стало известно, что в Петербурге автомобиль после ДТП вылетел на тротуар и сбил пешеходов.

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