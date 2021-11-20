Минтруд: выигрыш в лотерею не является поводом для лишения детских пособий

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Выигрыш в лотерею не может стать основанием для лишения выплат детского пособия, сообщили в Министерстве труда России, комментируя сообщения о некоем «перечне поводов для лишения пособий».
Минтруд: выигрыш в лотерею не является поводом для лишения детских пособий
  • РИА Новости

«Сам факт выигрыша не является основанием для лишения пособия. Речь идёт лишь о том, что эти средства, как и заработок, будут учитываться при оценке нуждаемости семьи», — говорится в сообщении министерства.

Как заявили в пресс-службе ведомства, в проекте постановления, направленном на общественное обсуждение, уточняются правила оценки доходов и имущества граждан, которым может быть назначено детское пособие.

«При оценке доходов при этом будет учитываться не только заработок, но и средства, выигранные в лотерею или на тотализаторе», — отметили там.

Ранее Минтруд представил новый проект, который уточняет правила предоставления выплат для россиян с низкими доходами.

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