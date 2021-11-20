Иммунолог рассказал о возможном шуме в ушах у переболевших COVID-19

Переболевшие коронавирусом люди могут страдать от шума в ушах, это связано с поражением слухового нерва или диссеминированным поражением головного мозга, рассказал URA.RU кандидат медицинских наук Николай Крючков.

«При шуме в ушах возможны два момента. Первый — это поражение слуховых нервов. Мы знаем, что обонятельный нерв поражается, то есть изменяются обоняние и вкус. Если поражается и слуховой нерв, то эффект — как для обонятельного нерва», — сказал специалист.

Он добавил, что есть и второй аспект.

«Когда в принципе наблюдается диссеминированное поражение (патологический процесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвёртываемостью крови. — RT) головного мозга», — отметил иммунолог.

Вместе с тем специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов сравнил воздействие COVID-19 на нервные окончания с проблемами электроники у автомобиля.

«Он повреждает нервные рецепторы, нервы. Представьте, что у машины на сигнализации нарушена проводка или датчики глючат, будет зря пищать. Здесь примерно так же: поскольку вирус повреждает нервные окончания и рецепторы, может нарушаться работа органов чувств», — уточнил он.

Для устранения постковидных проявлений он посоветовал обращаться к специалистам.

Ранее врач-эксперт Тимур Пестерев в беседе с НСН заявил, что чем лучше состояние здоровья человека, тем незаметнее он переносит грипп, ОРВИ или COVID-19.