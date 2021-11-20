В РПЦ прокомментировали штраф телеканалу МУЗ-ТВ за ЛГБТ-пропаганду

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Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) прокомментировал штраф в размере 1 млн рублей телеканалу МУЗ-ТВ за ЛГБТ-пропаганду
В РПЦ прокомментировали штраф телеканалу МУЗ-ТВ за ЛГБТ-пропаганду
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«Любое нарушение законодательства о гей-пропаганде должно влечь за собой соответствующие меры», — цитирует РИА Новости митрополита. 

По его словам, в РПЦ всегда подчёркивают, что «пропаганда противоестественных пороков наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству».

17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.

Ранее Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.

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