В РПЦ прокомментировали штраф телеканалу МУЗ-ТВ за ЛГБТ-пропаганду
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«Любое нарушение законодательства о гей-пропаганде должно влечь за собой соответствующие меры», — цитирует РИА Новости митрополита.
По его словам, в РПЦ всегда подчёркивают, что «пропаганда противоестественных пороков наносит непоправимый вред человеку, особенно детям и юношеству».
17 ноября Басманный суд Москвы оштрафовал на 1 млн рублей телеканал МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних.
Ранее Роскомнадзор составил два административных протокола в отношении МУЗ-ТВ по статье о пропаганде ЛГБТ среди несовершеннолетних во время трансляции премии телеканала.