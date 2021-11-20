Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход
- РИА Новости
«Водитель грузового автомобиля не учёл габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
В результате происшествия никто не пострадал.
На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Движение на этом участке дороги полностью остановлено.
Ранее в Ставропольском крае четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика.