Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход

В городе Лакинске Владимирской области водитель грузового автомобиля задел надземный пешеходный переход, в результате чего конструкция частично обрушилась. Об этом сообщает УМВД по региону.

РИА Новости

«Водитель грузового автомобиля не учёл габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции», — говорится в сообщении на сайте ведомства. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего. Движение на этом участке дороги полностью остановлено. Ранее в Ставропольском крае четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика.