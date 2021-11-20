Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход

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В городе Лакинске Владимирской области водитель грузового автомобиля задел надземный пешеходный переход, в результате чего конструкция частично обрушилась. Об этом сообщает УМВД по региону.
Во Владимирской области грузовик обрушил надземный пешеходный переход
  • РИА Новости

«Водитель грузового автомобиля не учёл габариты перевозимого груза и задел надземный пешеходный переход, в результате чего произошло частичное обрушение конструкции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

В результате происшествия никто не пострадал.

На месте работают сотрудники полиции, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Движение на этом участке дороги полностью остановлено.

Ранее в Ставропольском крае четыре пешехода погибли в результате наезда автомобиля, когда шли на помощь пострадавшему в ДТП водителю грузовика.

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