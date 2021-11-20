Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пятерых детей в Воронежской области

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о расследовании гибели пятерых детей и их матери при пожаре в Воронежской области.
Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пятерых детей в Воронежской области
  • РИА Новости

«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Левиту К.Э. доложить о проведённых следственных действиях по уголовному делу о гибели в результате пожара пятерых детей и их матери», — говорится в заявлении СК.

Пожар произошёл 17 ноября в частном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области.

В ходе тушения пожара обнаружены тела 33-летней женщины и её пятерых детей «со следами термического воздействия». Погибли две девочки в возрасте четырёх и десяти лет и три мальчика, которым было год и семь месяцев, три года и 13 лет.

Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

В октябре URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.

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