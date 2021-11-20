Бастрыкин поручил доложить о расследовании гибели пятерых детей в Воронежской области
- РИА Новости
«Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Воронежской области Левиту К.Э. доложить о проведённых следственных действиях по уголовному делу о гибели в результате пожара пятерых детей и их матери», — говорится в заявлении СК.
Пожар произошёл 17 ноября в частном доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области.
В ходе тушения пожара обнаружены тела 33-летней женщины и её пятерых детей «со следами термического воздействия». Погибли две девочки в возрасте четырёх и десяти лет и три мальчика, которым было год и семь месяцев, три года и 13 лет.
Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.
В октябре URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.