Число погибших при пожаре в Воронежской области возросло до шести
- РИА Новости
Об этом ТАСС сообщили в дежурной пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.
«Тело пятого ребёнка найдено, в итоге погибли шесть человек», — сообщил собеседник.
Ранее сообщалось о трёх погибших при пожаре детях.
В октябре URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.