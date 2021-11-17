Число погибших при пожаре в Воронежской области возросло до шести

Число погибших в результате пожара в жилом доме в селе Костово Ольховатского района Воронежской области возросло до шести. Пятеро погибших — дети.

Об этом ТАСС сообщили в дежурной пожарной части №46 Государственной противопожарной службы по охране Ольховатского района.

«Тело пятого ребёнка найдено, в итоге погибли шесть человек», — сообщил собеседник.

Ранее сообщалось о трёх погибших при пожаре детях.

В октябре URA.RU писало, что следователи СУ СК России по Пермскому краю возбудили уголовное дело по факту гибели двух детей во время пожара в Ильинском городском округе.