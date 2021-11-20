Пострадавших в ДТП с автобусом в Нижегородской области направили на амбулаторное лечение

После аварии с автобусом в Нижегородской области десять человек направлены на амбулаторное лечение. Ещё трое госпитализированы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Нижегородской области.

«В результате ДТП с участием автобуса в Балахнинском районе 13 человек обратились за медицинской помощью. Бригадами территориального Центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Балахны они были доставлены в Балахнинскую ЦРБ. Десять человек направлены на амбулаторное лечение, трое госпитализированы», — сообщили ТАСС в пресс-службе.

Среди пассажиров, которые были в салоне, детей нет.

Ранее стало известно, что в Балахнинском районе Нижегородской области двухэтажный автобус съехал на обочину и опрокинулся.

Всего в автобусе находились 35 пассажиров, 13 из них получили травмы.