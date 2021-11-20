Под Саратовом школьник погиб в результате ДТП

В Саратовской области 13-летний школьник погиб в ДТП на автомобиле, который он угнал у своей матери.

Об этом сообщает прокуратура региона в своём Telegram-канале.

По данным ведомства, мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий его матери, после чего передал управление сверстнику и пересел на пассажирское место.

«В пути следования примерно в 3,5 км от села Невежкино подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом», — говорится в сообщении.

Несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался в больнице.

Согласно основной версии, в салое машины находились сверстники погибшего, их точное количество устанавливается.

Ранее в Киясовском районе Удмуртии, около деревни Игрово, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Renault Logan погиб один человек, несколько пострадали.