Под Саратовом школьник погиб в результате ДТП
Об этом сообщает прокуратура региона в своём Telegram-канале.
По данным ведомства, мальчик угнал ВАЗ-2106, принадлежащий его матери, после чего передал управление сверстнику и пересел на пассажирское место.
«В пути следования примерно в 3,5 км от села Невежкино подросток не справился с управлением и допустил столкновение со столбом», — говорится в сообщении.
Несовершеннолетний пассажир от полученных травм скончался в больнице.
Согласно основной версии, в салое машины находились сверстники погибшего, их точное количество устанавливается.
Ранее в Киясовском районе Удмуртии, около деревни Игрово, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Renault Logan погиб один человек, несколько пострадали.