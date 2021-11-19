В Удмуртии в результате столкновения «Газели» и легкового автомобиля погиб человек

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В Киясовском районе Удмуртии, около деревни Игрово, в результате столкновения пассажирского микроавтобуса «Газель» и легкового автомобиля Renault Logan погиб один человек, несколько пострадали.
В Удмуртии в результате столкновения «Газели» и легкового автомобиля погиб человек
  • РИА Новости

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 12:00 водитель Renault Logan (женщина 1983 г. р.) не справилась с управлением при повороте, выехала на встречную полосу, где и столкнулась с «газелью».

Женщина погибла на месте, пять пассажиров микроавтобуса доставлены в медучреждение для обследования, ещё трём оказана медицинская помощь на месте.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются.

Как ранее сообщало ФАН, в Крыму возбудили уголовное дело по факту ДТП в Сакском районе.

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