Трансляции из студии «Знание. Транспорт» набрали свыше 4 млн просмотров
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- РИА Новости
Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.
За три дня работы на площадке мероприятия выступили 17 спикеров, в том числе представители правительства, Минтранса, главы крупнейших компаний отрасли, учёные, эксперты.
Как заявил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, «развитие инфраструктуры, устойчивая работа главных артерий страны — это основа стабильности и роста экономики», поэтому в студии стремились обсудить разные стороны функционирования транспортной отрасли.
«Поговорили и о текущих проблемах, и о прорывных технологиях. Мы рады, что молодёжь, которая придёт реализовывать эти проекты уже в ближайшем будущем, может в таком формате получать новые знания и перенимать опыт от лидеров отрасли, экспертов и управленцев в сфере транспорта», — добавил Древаль.
Ранее сообщалось, что трансляции онлайн-марафона «Дома со «Знанием», проходившего с 30 октября по 7 ноября, набрали свыше 25 млн просмотров.