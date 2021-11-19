Трансляции из студии «Знание. Транспорт» набрали свыше 4 млн просмотров

В Москве завершила работу студия «Знание. Транспорт», трансляции из которой набрали свыше 4 млн просмотров.

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

За три дня работы на площадке мероприятия выступили 17 спикеров, в том числе представители правительства, Минтранса, главы крупнейших компаний отрасли, учёные, эксперты.

Как заявил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, «развитие инфраструктуры, устойчивая работа главных артерий страны — это основа стабильности и роста экономики», поэтому в студии стремились обсудить разные стороны функционирования транспортной отрасли.

«Поговорили и о текущих проблемах, и о прорывных технологиях. Мы рады, что молодёжь, которая придёт реализовывать эти проекты уже в ближайшем будущем, может в таком формате получать новые знания и перенимать опыт от лидеров отрасли, экспертов и управленцев в сфере транспорта», — добавил Древаль.

Ранее сообщалось, что трансляции онлайн-марафона «Дома со «Знанием», проходившего с 30 октября по 7 ноября, набрали свыше 25 млн просмотров.