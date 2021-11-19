Трансляции из студии «Знание. Транспорт» набрали свыше 4 млн просмотров

Короткая ссылка
В Москве завершила работу студия «Знание. Транспорт», трансляции из которой набрали свыше 4 млн просмотров.
Трансляции из студии «Знание. Транспорт» набрали свыше 4 млн просмотров
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

За три дня работы на площадке мероприятия выступили 17 спикеров, в том числе представители правительства, Минтранса, главы крупнейших компаний отрасли, учёные, эксперты.

Как заявил гендиректор российского общества «Знание» Максим Древаль, «развитие инфраструктуры, устойчивая работа главных артерий страны — это основа стабильности и роста экономики», поэтому в студии стремились обсудить разные стороны функционирования транспортной отрасли.

«Поговорили и о текущих проблемах, и о прорывных технологиях. Мы рады, что молодёжь, которая придёт реализовывать эти проекты уже в ближайшем будущем, может в таком формате получать новые знания и перенимать опыт от лидеров отрасли, экспертов и управленцев в сфере транспорта», — добавил Древаль.

Ранее сообщалось, что трансляции онлайн-марафона «Дома со «Знанием», проходившего с 30 октября по 7 ноября, набрали свыше 25 млн просмотров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить