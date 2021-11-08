Трансляции онлайн-марафона «Дома со «Знанием» набрали свыше 25 млн просмотров

Трансляции онлайн-марафона «Дома со «Знанием», проходившего с 30 октября по 7 ноября, набрали свыше 25 млн просмотров.

Об этом сообщает Life.ru.

Начался марафон с лекции о тайнах Древней Руси и общественной жизни XIX века.

Второй день был посвящён инклюзивности, то есть созданию среды, которая помогла бы людям с инвалидностью наравне со всеми встроиться в современную жизнь. В третий день эксперты обсудили важность вакцинации.

В четвёртый день была представлена лекция «Будущее образование: цифровизация и персональные уроки. Заменит ли учителя искусственный интеллект?». Следующий день посвятили науке.

В последующие дни участники отметили День народного единства, обсудили вопросы студенчества, онлайн-образования и киберспорта, сыграли в викторину «Лига знаний».

Ранее kp.ru сообщал, что сбор заявок на участие в ежегодной просветительской премии «Знание» продлён до 14 ноября.