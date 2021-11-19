Стали известны итоги международного форума и выставки «Транспорт России»

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В Москве завершился международный форум и выставка «Транспорт России». Мероприятия состоялись 16—18 ноября в рамках «Транспортной недели» в гибридном формате.
Стали известны итоги международного форума и выставки «Транспорт России»
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Об этом сообщает kp.ru.

Тема этого года — «Транспорт России — 2035. От стратегии — к реализации».

В рамках события прошло 27 деловых форматов, в которых участвовали 1189 человек из 15 стран. На мероприятии выступили свыше 300 спикеров.

Отмечается, что на полях форума было подписано 31 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии.

В 2021 году в выставочной части приняли участие более 90 экспонентов. Очно форум и выставку посетили делегации из 46 российских регионов.

Ранее сообщалось, что в рамках «Транспортной недели» делегация Ростовской области подписала соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве — речь идёт о внедрении в регионе транспортной карты «Тройка».

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