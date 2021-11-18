В Ростовской области планируют внедрить транспортную карту «Тройка»

В рамках «Транспортной недели» делегация Ростовской области подписала соглашение с правительством Москвы о сотрудничестве — речь идёт о внедрении в регионе транспортной карты «Тройка».

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Об этом сообщает Pravda.Ru. Документ подписали министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев и заммэра Москвы Максим Ликсутов. Как заявил Ликсутов, теперь в регионе в онлайн-режиме удастся отследить пассажиропоток, понять загруженность и актуальность маршрутов. Со своей стороны, Окунев выразил уверенность в успешной реализации проекта. Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что москвичи определили фотографию, которая украсит лимитированный 10-тысячный тираж карты «Тройка».