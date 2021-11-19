Воробьёв высказался о ситуации с сельскими школами в Подмосковье

Короткая ссылка
В Московской области начался V Всероссийский съезд учителей сельских школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мероприятие и отметил важное значение сельских школ для региона.
Воробьёв высказался о ситуации с сельскими школами в Подмосковье
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

На мероприятие прибыли 200 педагогов и директоров таких учебных заведений со всей России.

«Для нас в Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около 1 млн человек учатся в школах, а 100 тыс. как раз учатся в сельских школах», — уточнил губернатор.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как в скором времени могут измениться зарплаты учителей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить