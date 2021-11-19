Воробьёв высказался о ситуации с сельскими школами в Подмосковье

В Московской области начался V Всероссийский съезд учителей сельских школ. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил мероприятие и отметил важное значение сельских школ для региона.

Об этом сообщает телеканал «360».

На мероприятие прибыли 200 педагогов и директоров таких учебных заведений со всей России.

«Для нас в Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около 1 млн человек учатся в школах, а 100 тыс. как раз учатся в сельских школах», — уточнил губернатор.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в эфире радио «Комсомольская правда» рассказал, как в скором времени могут измениться зарплаты учителей.