В МИД России ответили на заявление генсека НАТО о ядерном оружии в Европе

Замглавы МИД России Александр Грушко отреагировал на заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга о возможности разместить ядерное оружие восточнее Германии, если ФРГ откажется от размещения.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Если он так действительно сказал, значит, для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует», — заявил Грушко.

По словам замминистра, в данном документе закреплены обязательства НАТО, в том числе в ядерной сфере. Грушко напомнил, что, в частности, альянс не должен развёртывать ядерное оружие на территории новых членов организации или дополнительно размещать существенные боевые силы.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.