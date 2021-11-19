В МИД России ответили на заявление генсека НАТО о ядерном оружии в Европе
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости.
«Если он так действительно сказал, значит, для НАТО, коллективным голосом которой говорит генеральный секретарь, основополагающий акт Россия-НАТО больше не существует», — заявил Грушко.
По словам замминистра, в данном документе закреплены обязательства НАТО, в том числе в ядерной сфере. Грушко напомнил, что, в частности, альянс не должен развёртывать ядерное оружие на территории новых членов организации или дополнительно размещать существенные боевые силы.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе выступления на конференции НАТО Talk 2021 в Берлине заявил, что ядерное оружие может быть размещено к востоку от ФРГ, если Германия откажется от его размещения.