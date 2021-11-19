Глава Калининградской области Алиханов сдал положительный тест на коронавирус
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- РИА Новости
Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.
«У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, Алиханов чувствует себя нормально, течение болезни у него нетяжёлое.
Он также рассказал, что глава региона находится на изоляции на рабочем месте.
Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса в кругу близких чиновника.