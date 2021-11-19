Глава Калининградской области Алиханов сдал положительный тест на коронавирус

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов получил положительный результат ПЦР-теста на коронавирус, он находится на изоляции на своём рабочем месте.
Глава Калининградской области Алиханов сдал положительный тест на коронавирус
  • © Михаил Климентьев
  • РИА Новости

Об этом заявил руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков.

«У губернатора Антона Алиханова выявлен положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию, который был сдан накануне командировки в Москву», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, Алиханов чувствует себя нормально, течение болезни у него нетяжёлое.

Он также рассказал, что глава региона находится на изоляции на рабочем месте.

Ранее губернатор Мурманской области Андрей Чибис ушёл на самоизоляцию из-за коронавируса в кругу близких чиновника.

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