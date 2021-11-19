Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды

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Спасатели всех региональных главных управлений МЧС России, входящих в состав Центрального федерального округа, переведены в режим повышенной готовности в связи с ожидающимся снегопадом.
Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.

«В главных управлениях МЧС Центрального федерального округа спасатели переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды», — сказал собеседник.

Также в министерстве отметили, что в связи с грядущей непогодой созданы оперативные штабы и проверена готовность высокопроходимой техники к работе.

«Из-за ожидающихся обильных осадков в виде снега на некоторых участках федеральных трасс может быть затруднено движение большегрузных автомобилей», — добавили в ведомстве.

Ранее в Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды 22 ноября.

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