Спасатели МЧС в ЦФО переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды
- РИА Новости
Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства.
«В главных управлениях МЧС Центрального федерального округа спасатели переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды», — сказал собеседник.
Также в министерстве отметили, что в связи с грядущей непогодой созданы оперативные штабы и проверена готовность высокопроходимой техники к работе.
«Из-за ожидающихся обильных осадков в виде снега на некоторых участках федеральных трасс может быть затруднено движение большегрузных автомобилей», — добавили в ведомстве.
Ранее в Приморском крае объявили штормовое предупреждение из-за непогоды 22 ноября.