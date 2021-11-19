Соцсеть «Одноклассники» обжалует штраф за неудаление информации

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Социальная сеть «Одноклассники» («ОК») намерена обжаловать штраф в размере 3 млн рублей за неудаление запрещённой информации. Об этом сообщили в пресс-службе соцсети.
Соцсеть «Одноклассники» обжалует штраф за неудаление информации
  • РИА Новости

Как отметили в компании, в «Одноклассниках» соблюдают законодательство и рассматривают все корректные обращения от государственных органов.

«Но при этом мы ориентируемся на интересы пользователей в свободном потреблении информации. Решение суда мы планируем обжаловать», — приводит ТАСС заявление пресс-службы социальной сети.

Ранее Роскомнадзор сообщил, что «Одноклассники» и «ВКонтакте» оштрафованы за неудаление запрещённой информации на 4 млн рублей и 3 млн рублей соответственно.

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