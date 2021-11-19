Вышел документальный фильм Life «Пожарный десант»

Информационный портал Life при поддержке Института развития интернета выпустил документальный фильм «Пожарный десант».

Авторы фильма — Антон Старков и Игорь Селюков. Они несколько месяцев провели с пожарными, которые занимаются тушением лесов.

«Их труд тяжёл, опасен и не слишком престижен. Несмотря на это, каждый год тысячи мужчин прощаются со своими семьями и отправляются в лес, чтобы тушить пожары. У каждого из них свои причины оставаться на этой работе: одни хотят заработать, другие — обеспечить достойное будущее своим детям, а кто-то искренне переживает за природу и готов отдать жизнь за её спасение», — говорится в описании фильма.

Отмечается, что объединяет этих пожарных то, что все они преданно любят свою работу.

Ранее информационный портал Life выпустил документальный фильм «Охотный Ряд, дом 1».