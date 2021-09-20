Вышел документальный фильм Life «Охотный Ряд, дом 1»

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Информационный портал Life выпустил документальный фильм «Охотный Ряд, дом 1».
Вышел документальный фильм Life «Охотный Ряд, дом 1»
  • РИА Новости

Лента расскажет об истории создания первой Госдумы, которая появилась в России более 100 лет назад.

В съёмках приняли участие председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский и замдиректора по научной работе СПбИИ РАН доктор исторических наук Игорь Лукоянов.

Также участвовали депутат Госдумы VII созыва Оксана Пушкина, зампред Госдумы VII созыва Пётр Толстой, депутат Госдумы VI и VII созывов Николай Валуев, депутат Госдумы VII созыва Денис Кравченко, депутат Госдумы VI и VII созывов Леонид Огуль.

Они рассказали об особенностях своей работы и о том, как изменилась их служба с 1990-х годов.

«Я сторонник того, что не надо быть профессиональным депутатом. Депутат — это не юрист, самая главная задача его — представлять интересы своих избирателей. Он должен знать, что хорошо для его избирателя, а что его избиратели считают плохим. Поэтому не надо растить каких-то отдельных профессиональных депутатов», — заявил Толстой.

Увидеть фильм можно на YouTube-канале Life Doc.

Ранее старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко в беседе с RT прокомментировал данные, согласно которым по итогам обработки 80,11% протоколов в рамках выборов в Госдуму «Единая Россия» набирает 49,42% голосов, КПРФ — 19,82%, ЛДПР — 7,55%.

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