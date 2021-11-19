Противники вакцинации и QR-кодов пришли в офис Роспотребнадзора в Волгограде
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
«Группа граждан пришла в Роспотребнадзор», — заявил источник.
Также он сообщил, что граждане, миновав турникет и охрану, пошли к кабинету главы управления и «нарушили нормальную работу» регионального ведомства.
Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН, в беседе с НСН выразил мнение, что невакцинированные люди могут инфицировать окружающих новыми штаммами коронавируса.