Противники вакцинации и QR-кодов пришли в офис Роспотребнадзора в Волгограде

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Противники вакцинации от коронавируса и введения QR-кодов на фоне пандемии пришли в офис управления Роспотребнадзора в Волгограде.
Противники вакцинации и QR-кодов пришли в офис Роспотребнадзора в Волгограде
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

«Группа граждан пришла в Роспотребнадзор», — заявил источник.

Также он сообщил, что граждане, миновав турникет и охрану, пошли к кабинету главы управления и «нарушили нормальную работу» регионального ведомства.

Ранее Сергей Нетёсов, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН, в беседе с НСН выразил мнение, что невакцинированные люди могут инфицировать окружающих новыми штаммами коронавируса.

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