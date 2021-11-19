В Магнитогорске расстрелявшему подростков в трамвае вынесли приговор
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- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Сообщается, что мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам. Даже когда они покинули транспортное средство, он продолжил стрелять в них. Одному из подростков он попал в лицо, второму прострелил руку.
Мужчина был неоднократно судим. Стрельбу в трамвае он устроил, находясь на испытательном сроке по прошлой судимости, уточнили в ведомстве. С учётом непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.
Ранее сообщалось, что в Волгоградской области проводится проверка по факту стрельбы по двум подросткам у школы в городе Волжском, в результате которой несовершеннолетние получили ранения.