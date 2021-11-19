В Магнитогорске расстрелявшему подростков в трамвае вынесли приговор

В Магнитогорске (Челябинская область) осудили местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения устроил стрельбу по подросткам в трамвае.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Сообщается, что мужчина открыл стрельбу из пневматического пистолета по подросткам. Даже когда они покинули транспортное средство, он продолжил стрелять в них. Одному из подростков он попал в лицо, второму прострелил руку.

Мужчина был неоднократно судим. Стрельбу в трамвае он устроил, находясь на испытательном сроке по прошлой судимости, уточнили в ведомстве. С учётом непогашенной судимости суд назначил ему наказание в виде 3,5 года колонии общего режима.

Ранее сообщалось, что в Волгоградской области проводится проверка по факту стрельбы по двум подросткам у школы в городе Волжском, в результате которой несовершеннолетние получили ранения.