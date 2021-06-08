Прокуратура начала проверку по факту стрельбы по подросткам в Волжском

В Волгоградской области проводится проверка по факту стрельбы по двум подросткам у школы в городе Волжском, в результате которой несовершеннолетние получили ранения. Соответствующая информация опубликована на сайте региональной прокуратуры.

«Прокуратурой Волгоградской области организована проверка в связи с получением ранений двумя подростками 15 и 16 лет в посёлке Краснооктябрьском города Волжского Волгоградской области», — говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время полиция ведёт поиск мужчины, который выстрелил, предположительно, из пневматического оружия по двум подросткам у школы в городе Волжском Волгоградской области.