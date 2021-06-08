В Волгоградской области неизвестный выстрелил по двум подросткам

Полиция ищет мужчину, который выстрелил, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам у школы в городе Волжском Волгоградской области, сообщили в региональном МВД.

Как отмечается, сообщение об инциденте поступило в дежурную часть около 10:45.

«На пересечении улиц Энтузиастов и Калинина посёлка Краснооктябрьского города Волжского неизвестный мужчина произвёл несколько выстрелов, предположительно из пневматического оружия, по двум подросткам, после чего скрылся», — говорится в пресс-релизе.

По данным ведомства, у одного мальчика диагностировано ранение голени, у второго — плеча. Угрозы для жизни нет.

Life.ru пишет, что пострадавшим 15—16 лет, они находятся в травмпункте.