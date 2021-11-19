В суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма Новосельской

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Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки, поступило в Басманный суд Москвы.
В суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма Новосельской
  • © Министерство культуры Республики Крым
  • РИА Новости

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Новосельская обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей.

Согласно данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку за «покровительство» при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

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