В суд поступило ходатайство об аресте министра культуры Крыма Новосельской

Ходатайство следствия об аресте министра культуры Крыма Арины Новосельской, обвиняемой в получении взятки, поступило в Басманный суд Москвы.

«В суд поступило ходатайство с требованием избрать в отношении Новосельской, обвиняемой по ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере), меру пресечения в виде заключения под стражу», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что Новосельская обвиняется в получении взятки в размере 25 млн рублей.

Согласно данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО «Меандр» взятку за «покровительство» при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.