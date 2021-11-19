Специалисты рассказали о тенденциях на рынке труда

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Руководитель представительства инвестиционного фонда ANIF в России Сергей Григорян и директор по развитию бизнеса «Рокет ворк» Сергей Сухоставец рассказали о некоторых тенденциях на российском рынке труда.
Специалисты рассказали о тенденциях на рынке труда
  • Pixabay

«Из последних тенденций стоит отметить стабилизацию уровня зарплат. Тем сотрудникам, которых нанимают сейчас вновь, предлагают большую оплату труда по сравнению с коллегами, которые остаются работать на том же месте. Это показатель, который говорит о том, что начались восстановительные процессы в экономике», — заявил он в беседе с Life.ru.

По словам Григоряна, бизнес научился успешно работать в условиях ограничительных мер.

Сухоставец отметил, что в настоящее время на рынке наблюдается спрос на специалистов из IT-сферы.

«Бизнес продолжает активно оцифровываться, соответственно, IT-специалисты (разработчики, аналитики, тестировщики) сейчас очень нужны. В ближайшую пятилетку тренд на цифровизацию попросит ещё примерно 2 млн специалистов», — считает эксперт.

Ранее HR-специалист Александр Перцовский в беседе с Inforeactor назвал самые высокооплачиваемые в 2021 году профессии для сотрудников без опыта работы и рассказал о специальностях, которые теряют спрос на рынке труда.

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