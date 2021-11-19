Аналитики заявили о росте числа вакансий по проверке QR-кодов
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- РИА Новости
Об этом пишет Life.ru.
Как заявил управляющий директор «Авито Работа» Артём Кумпель, соискательская активность возросла более чем в четыре раза за последний месяц.
«Мы уверены, что зимой количество подобных вакансий будет только расти и вряд ли пойдёт на спад до полной вакцинации населения или снятия ограничений, поскольку появление таких сотрудников исключит посещение общественных мест непривитыми гражданами и поможет замедлить распространение вируса», — отметил он.
Ранее progorod43 сообщил, что в МФЦ Кировской области с понедельника, 22 ноября, вновь вводят QR-коды.