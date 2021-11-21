Ликсутов оценил проект МЦД по итогам двух лет работы

Проект МЦД состоялся благодаря совместной работе правительства Москвы и Московской области, коллегам из РЖД и правительства России, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Когда все объединяются для того, чтобы решить транспортные проблемы какого-то региона, то обязательно такие масштабные проекты — которых считаные единицы вообще в мире, с которыми можно сравнить этот проект, — получаются и реализовываются», — сказал он.

Ликсутов напомнил, что старт проекту дал президент России Владимир Путин.

По словам заммэра российской столицы, реализовать его до конца в такие короткие сроки удалось именно благодаря поручениям и вниманию российского лидера.

За два года более 300 млн пассажиров воспользовались поездками через МЦД. Около 570 тыс. пассажиров ежедневно передвигаются из Москвы в Московскую область и обратно, и порядка 200 тыс. человек каждый день пользуются бесплатными пересадками на метро и МЦК.

«Жители Подмосковья ждут развития проекта МЦД — это Д-3 и Д-4, которые мы планируем вместе с РЖД запустить в ближайшие пару лет», — добавил Ликсутов.

Ранее стало известно о разработке комбинированной схемы движения поездов для третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3).

Движение планируется запустить в 2023 году.