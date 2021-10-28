Для МЦД-3 разработали комбинированную схему движения поездов

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Для третьего Московского центрального диаметра (МЦД-3) разработали комбинированную схему движения поездов.
Для МЦД-3 разработали комбинированную схему движения поездов
  • © Официальный сайт Мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Движение планируется запустить в 2023 году.

«С нашими коллегами из РЖД разработали комбинированную схему движения, при которой и появятся сквозные маршруты, и сохранятся рейсы до вокзалов, поэтому пассажиры смогут выбрать самый удобный», — заявил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он пояснил, что поезда будут следовать поочерёдно: по всему маршруту Зеленоград — Раменское и из дальнего Подмосковья до Ленинградского и Казанского вокзалов.

На МЦД-3 предусмотрено 42 станции. С 14 из них можно пересесть на наземный транспорт, другие центральные диаметры или метро.

Ранее сообщалось, что в Москве утвердили проект благоустройства территории у трёх станций МЦД-2.

Как сообщала НСН, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о планах по благоустройству на северо-западе столицы.

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